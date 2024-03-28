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04:55, 28 марта 2024Мир

Шольц рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным

Шольц: последний телефонный разговор с Путиным состоялся в декабре 2022 года

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своем последнем телефонном разговоре с президентов России Владимиром Путиным. Он состоялся в декабре 2022 года, слова канцлера приводит издание Maerkische Allgemeine Zeitung.

«До этого мы чаще разговаривали друг с другом», — отметил Шольц. Он добавил, что за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине он посетил Москву и лично беседовал с российским лидером на протяжении четырех часов.

Немецкий канцлер напомнил, что в тот визит в Россию ему пришлось сидеть с Путиным за очень длинным столом, поскольку президент РФ беспокоился о соблюдении социальной дистанции в период коронавируса.

Ранее в Германии выдвинули предположение о сроках завершения конфликта на Украине. По мнению обозревателя издания Die Welt Кристофа Шильца, Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит опасность оказаться в обороне в этом году, в то время как союзники Киева сильно сократят свою помощь.

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      Александра Синицына
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