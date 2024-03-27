Die Welt: конфликт на Украине может завершиться в 2024 году

Конфликт на Украине может быть завершен в 2024 году. Такой срок назвал обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит опасность оказаться в обороне в этом году. Он подчеркнул, что помощь Вашингтона Киеву будет резко сокращена, а Европейскому союзу (ЕС) «не хватит сил и политической воли», чтобы полноценно заменить Соединенные Штаты. «К тому же риск прорыва российских вооруженных сил вглубь страны, к Днепру, сейчас высок», — пишет автор статьи.

Журналист добавил , что Европа ограничивает поставки оружия на Украину. По его словам, ЕС опасается поставлять ракеты по типу Taurus из-за ядерного статуса России. Он считает, что переговорная позиция Киева в будущем может ухудшиться. Шольц подчеркнул, что это создаст дорогу к замораживанию конфликта.

Обозреватель отметил, что у украинской стороны нет шансов на возвращение потерянных земель. По его мнению, страна может потерять и другие территории в результате российского наступления.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что военный конфликт на Украине может завершиться таким образом, что новая российско-украинская граница будет проходить по реке Днепр. Он добавил, что Россия сможет обрести контроль над такими крупными городами, как Сумы и Харьков, обеспечив себе возможность для продвижения в сторону Одессы.