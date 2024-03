В США предрекли перенос границы России и Украины

Экс-разведчик США Риттер: новая граница России и Украины пройдет по Днепру

Военный конфликт на Украине может завершиться таким образом, что новая российско-украинская граница будет проходить по реке Днепр. Возможный перенос границы предрек бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Я думаю, что (…) Россия будет контролировать реку Днепр. (…) Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия», — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что Россия сможет обрести контроль над такими крупными городами, как Сумы и Харьков, обеспечив себе возможность для продвижения в сторону Одессы.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что после окончания боевых действий столица Украины будет перенесена во Львов, а Одесса и многие другие города скоро войдут в состав России.