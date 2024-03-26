Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 26 марта 2024Мир

В США предрекли перенос границы России и Украины

Экс-разведчик США Риттер: новая граница России и Украины пройдет по Днепру

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Военный конфликт на Украине может завершиться таким образом, что новая российско-украинская граница будет проходить по реке Днепр. Возможный перенос границы предрек бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Я думаю, что (…) Россия будет контролировать реку Днепр. (…) Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия», — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что Россия сможет обрести контроль над такими крупными городами, как Сумы и Харьков, обеспечив себе возможность для продвижения в сторону Одессы.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что после окончания боевых действий столица Украины будет перенесена во Львов, а Одесса и многие другие города скоро войдут в состав России.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил в отставку главу СНБО

      Галкин пошутил про «голую вечеринку»

      Спасшийся из «Крокуса» в деталях раскрыл свой путь из зала с террористами

      Зеленский назначил нового главу СНБ Украины

      На Украине назначили нового главу Службы внешней разведки

      Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала внешность после удаления филлеров

      Назван дорожавший за год в пять раз вид топлива

      На концерте «Пикника» в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности

      МОК сделал заявление об Олимпиаде в Париже после теракта в «Крокусе»

      Нехватку квалифицированных кадров на Украине объяснили мобилизацией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше