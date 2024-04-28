Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ в XXI веке

Российский форвард Никита Кучеров набрал 150 очков и установил рекорд НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке. Об этом пишет сайт NHL.сom.

В четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз» Кучеров сделал три результативные передачи. Теперь в активе россиянина 150 очков в нынешнем сезоне НХЛ с учетом регулярного чемпионата. Этот показатель — лучший среди всех крайних нападающих в лиге в XXI веке и девятый за всю ее историю.

Результативные действия Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» на своем льду со счетом 6:3 и сократить отставание в серии. Теперь «Лайтнинг» уступают 1-3 в противостоянии до четырех побед.

Ранее Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. В 81 матче он набрал 144 очка, забросив 44 шайбы и сделав 100 голевых передач.