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09:55, 28 апреля 2024Спорт

Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ в XXI веке

Российский форвард Никита Кучеров набрал 150 очков и установил рекорд НХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке. Об этом пишет сайт NHL.сom.

В четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз» Кучеров сделал три результативные передачи. Теперь в активе россиянина 150 очков в нынешнем сезоне НХЛ с учетом регулярного чемпионата. Этот показатель — лучший среди всех крайних нападающих в лиге в XXI веке и девятый за всю ее историю.

Результативные действия Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» на своем льду со счетом 6:3 и сократить отставание в серии. Теперь «Лайтнинг» уступают 1-3 в противостоянии до четырех побед.

Ранее Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. В 81 матче он набрал 144 очка, забросив 44 шайбы и сделав 100 голевых передач.

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      Илья Костин
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