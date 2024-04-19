Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона НХЛ и завоевал «Арт Росс Трофи»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного сезона-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кроме того, Кучеров второй раз в карьере завоевал приз «Арт Росс Трофи». В 81 матче чемпионата НХЛ он получил 144 очка, забросив 44 шайбы и сделав 100 голевых передач. Россиян занял первую строчку в бомбардирском зачете первенства.

В тройку лидеров также вошли канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (140 очков в 82 матчах) и канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (132 очка в 76 матчах).

Кучеров стал первым в истории НХЛ россиянином, сделавшим 100 передач в одном регулярном сезоне. Всего в лиге такого показателя смогли достигнуть пять игроков: Кучеров, Уэйн Гретцки, Бобби Орр, Марио Лемье и Коннор Макдэвид, отличившийся в текущем сезоне.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды завоевывал Кубок Стэнли.