Кучеров установил рекорд в НХЛ

Кучеров стал первым в истории НХЛ россиянином, сделавшим 100 передач в сезоне

Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Кучеров стал первым в истории НХЛ россиянином, сделавшим 100 передач в одном регулярном сезоне. Для достижения этой отметки ему потребовался 81 матч. Всего в НХЛ такого показателя смогли достигнуть пять игроков: Уэйн Гретцки, Бобби Орр, Марио Лемье и Коннор Макдэвид, который также отличился в текущем сезоне.

Кроме того, Кучеров упрочил лидерство в бомбардирской гонке, набрав 144 очка. Его ближайшим преследователем является канадец из «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В его активе 138 очков.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды завоевывал Кубок Стэнли.