В Швеции провели акцию с сожжением Корана

A Haber: в Стокгольме женщина провела акцию с сожжением Корана

В столице Швеции Стокгольме женщина сожгла Коран под наблюдением полиции. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber в соцсети X.

Телеканал опубликовал видео акции женщины по имени Джейд Сандберг. Женщина сожгла Коран, произнося антиисламскую речь в микрофон и держа крест из двух деревянных реек над горящей книгой.

«Еще один подлый поступок в Швеции», — заявил телеканал. На видео также видны охранявшие акцию сотрудники полиции.

Ранее мэр голландского города Арнем Ахмед Маркуш выступил с оправданием акции сожжения Корана, заявив, что подобного рода демонстрации не запрещены законом в Нидерландах. Он подчеркнул, что в данной ситуации для него важно соблюдение закона.