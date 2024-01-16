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12:42, 16 января 2024Мир

Голландский мэр оправдал акцию сожжения Корана

De Telegraaf: мэр Арнема в Нидерландах Ахмед Маркуш оправдал сожжение Корана

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Мэр голландского города Арнем Ахмед Маркуш выступил с оправданием прошедшей в прошлую субботу акции сожжения Корана, заявив, что подобного рода демонстрации не запрещены законом в Нидерландах. Его цитирует газета De Telegraaf.

«Сожжение Корана не запрещено в Нидерландах, и, следовательно, подпадает под действие права на демонстрации», — написал мэр в пояснительной записке к городскому совету.

Маркуш подчеркнул, что «каким бы нежелательным ни было мнение или действие», в данной ситуации для него важно соблюдение закона.

Ранее Висаитовский суд Грозного перенес на 17 января слушание по уголовному делу о сожжении Корана, в котором обвиняется 19-летний житель Волгограда Никита Журавель.

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      Виктория Кондратьева
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