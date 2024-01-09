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12:16, 9 января 2024Силовые структуры

Чеченский суд перенес слушания по делу о сожжении Корана

В Чечне перенесен на 17 января суд над Журавелем по делу о сожжении Корана
Никита Журавель

Никита Журавель. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Висаитовский суд Грозного перенес на 17 января слушание по уголовному делу о сожжении Корана, в котором обвиняется 19-летний житель Волгограда Никита Журавель. Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс отложен по ходатайству адвоката, который находится за пределами республики.

На прошлом заседании выступили чеченские имамы, признанные потерпевшими по этому делу. Они назвали действия Журавеля «вопиющим оскорблением», который «причинил им моральный вред». Молодой человек частично признал вину в сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде.

Журавель отметил, что у него не было мотивов грубо нарушить общественный порядок. Ему вменяется оскорбление чувств верующих. Он заявлял, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых Журавель сжигал священную для мусульман книгу. 27 мая его доставили в Чечню, а 16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о жалобе Журавеля на избиение сыном Рамзана Кадырова в СИЗО.

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      Любовь Ширижик
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