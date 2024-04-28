Появилось видео с бьющими и матерящими фанатов «Коррозии металла» силовиками

Избивавшие и матерившие фанатов «Коррозии металла» силовики попали на видео

Силовики, избивавшие и матерившие фанатов «Коррозии металла» во время рейда попали на видео. Кадры публикует Baza в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, что ворвавшиеся в клуб, где был запланирован концерт группы, силовики одеты в камуфляж, каски, балаклавы и бронежилеты, в том числе с накладками, которые прикрывают пах. Некоторые из них работавших в клубе были одеты в штатское, но их лица также были скрыты балаклавами.

Посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ недостаточно оперативно, наносились сопровождаемые матершиной удары руками и ногами. По данным Baza, несколько посетителей концерта получили травмы.

В ГУ МВД по Нижегородской области не комментировали поведение сотрудников органов во время рейда.

Ранее сообщалось, что перед концертом были задержаны несколько участников «Коррозии металла» — поводом стали футболки.