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09:27, 28 апреля 2024Силовые структуры

На задержанных участников группы «Коррозия металла» составили протоколы

В Нижнем Новгороде на участников группы «Коррозия металла» составили протоколы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Нижнем Новгороде на участников группы «Коррозия металла» после задержания составили протоколы. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА Новости.

Поводом для задержания стал мерч группы, на котором изображена нацистская символика. «По последним данным, лидера группы "Коррозия металла“ полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики», — заявляла директор группы Мария Рунова.

После задержания полиция изъяла футболки с запрещенной символикой.

На логотипе группы изображен стилизованный паук, представляющий собой коловрат — одну из разновидностей солярного символа, к которым относится и свастика. Коловрат является символом российских неонацистов и неоязычников.

Ранее сообщалось, что в Сургуте следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, которая, работая продавцом сувениров, раскладывала на прилавках товары с символикой запрещенной организации.

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