Россиянка продавала товары с запрещенной символикой и попала под статью

В Сургуте завели дело на женщину, продававшую товары с запрещенной символикой

В Сургуте следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, которая, работая продавцом сувениров, раскладывала на прилавках товары с символикой запрещенной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Женщина проходит обвиняемой по статье 282.4 («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики») Уголовного кодекса РФ. В ноябре 2022 года она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное преступление.

По версии следствия, обвиняемая выкладывала на прилавках в торговой точке товары с символикой запрещенной организации, а потом фотографировала их и публиковала в социальных сетях.

Ранее в Костромской области суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно 50-летнего местного жителя, демонстрировавшего нацистскую символику, угрожавшего расправой сожительнице и избившего ее.