Россиянину дали условной срок за демонстрацию нацистской символики и побои

Под Костромой дали условной срок мужчине за демонстрацию нацистской символики

В Костромской области суд приговор к 1,5 году лишения свободы условно 50-летнего местного жителя, демонстрировавшего нацистскую символику, угрожавшего расправой и избившего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 119 («Угрозы насилием»), части 2 статьи 116.1 («Нанесение побоев») и части 1 статьи 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской символики») УК РФ.

По данным ведомства, с сентября 2022 года по октябрь 2023 года фигурант, привлеченный к административной ответственности, на предприятии, в магазине и других общественных местах показывал людям нацистскую символику. В июне 2023 года он угрожал расправой своей сожительнице, а затем избил ей.

Отмечается, что россиянин признал вину в полном объеме.

Ранее стало известно, что Прикубанский районный суд назначил наказание местному жителю в виде административного ареста на 30 суток, а также 250 тысяч рублей штрафа за пропаганду нацистской символики и дискредитацию Вооруженных сил России.