Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 5 марта 2024Силовые структуры

Россиянин получил 30 дней ареста и 250 тысяч рублей штрафа за пропаганду нацизма

Суд арестовал краснодарца на 30 суток за публикации нацистских лозунгов в ТГ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прикубанский районный суд назначил наказание местному жителю в виде административного ареста на 30 суток, а также 250 тысяч рублей штрафа за пропаганду нацистской символики и дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд признал мужчину виновным в административных правонарушениях по статьям 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») и 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Всего в отношении подсудимого поступило пять административных материалов.

Суд установил, что краснодарец в своем Telegram-канале разместил лозунги ОУП и УПА (организации запрещены в России) и неоднократно публиковал сведения, дискредитирующие деятельность Российской армии.

Ранее сообщалось, что Новгородский районный суд оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя, украсившего балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Объяснена величайшая загадка астрономии

      Верховная Рада отменила все заседания на неделе

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

      Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Россиянам предрекли сокращение рабочего времени

      Госдолг Китая рекордно вырос

      Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше