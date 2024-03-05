Россиянин получил 30 дней ареста и 250 тысяч рублей штрафа за пропаганду нацизма

Суд арестовал краснодарца на 30 суток за публикации нацистских лозунгов в ТГ

Прикубанский районный суд назначил наказание местному жителю в виде административного ареста на 30 суток, а также 250 тысяч рублей штрафа за пропаганду нацистской символики и дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд признал мужчину виновным в административных правонарушениях по статьям 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») и 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Всего в отношении подсудимого поступило пять административных материалов.

Суд установил, что краснодарец в своем Telegram-канале разместил лозунги ОУП и УПА (организации запрещены в России) и неоднократно публиковал сведения, дискредитирующие деятельность Российской армии.

Ранее сообщалось, что Новгородский районный суд оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя, украсившего балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов.

