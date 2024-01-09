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19:29, 9 января 2024Силовые структуры

Повесивший гирлянду с лозунгом украинских националистов россиянин получил штраф

Суд оштрафовал на 45 тыс. рублей новгородца за гирлянду с украинским лозунгом

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Новгородский районный суд оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя, украсившего балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3.3. («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ») КоАП РФ.

По данным следствия, все произошло в ночь на 1 января. Жители Великого Новгорода заметили повешенную на балконе квартиры по улице Ломоносова светодиодную гирлянду с бегущей строкой в виде лозунга Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация) и вызвали полицию. Прибывшим на место силовикам подсудимый рассказал, что приобрел гирлянду с микроконтроллером и надписью «С Новым годом!» в интернет-магазине. По его словам, о бегущей строке с украинским лозунгом он не знал.

Ранее ярославский суд приговорил к десяти суткам административного ареста местного жителя, включившего речь Адольфа Гитлера на железнодорожном вокзале.

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      Олеся Мицкевич
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