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19:53, 13 декабря 2023Силовые структуры

Включившего речь Гитлера по громкоговорителю на вокзале россиянина осудили

Жителя Ярославля, включившего речь Гитлера на вокзале, арестовали на 10 суток

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд в Ярославле приговорил к десяти суткам административного ареста местного жителя, включившего речь Адольфа Гитлера по громкоговорителю на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ. В зале суда он частично признал вину, отметив, что публичной демонстрации нацизма в его действиях не было.

По данным суда, все произошло 21 октября. Мужчина, находясь на железнодорожной станции Ярославль-Главный, воспользовался переговорным устройством громкоговорящей связи и включил аудиозапись на немецком языке, которая оказалась речью Адольфа Гитлера.

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      Олеся Мицкевич
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