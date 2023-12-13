Включившего речь Гитлера по громкоговорителю на вокзале россиянина осудили

Жителя Ярославля, включившего речь Гитлера на вокзале, арестовали на 10 суток

Суд в Ярославле приговорил к десяти суткам административного ареста местного жителя, включившего речь Адольфа Гитлера по громкоговорителю на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ. В зале суда он частично признал вину, отметив, что публичной демонстрации нацизма в его действиях не было.

По данным суда, все произошло 21 октября. Мужчина, находясь на железнодорожной станции Ярославль-Главный, воспользовался переговорным устройством громкоговорящей связи и включил аудиозапись на немецком языке, которая оказалась речью Адольфа Гитлера.