Россиянин транслировал лозунг «Слава Украине!» на своем балконе

Житель Великого Новгорода транслировал лозунг «Слава Украине!» на балконе

Житель Великого Новгорода транслировал лозунг «Слава Украине!» на украинском языке при помощи гирлянды на своем балконе, сообщает RT.

На балконе была оборудована гирлянда с бегущей строкой, на которой транслировалась надпись «Слава Україні!» На мужчину составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

Сам мужчина оказался не в курсе, почему на бегущей строке появилась именно эта надпись, а не поздравление с Новым годом. По его словам, гирлянду он заказал в интернете и настраивал ее через Wi-Fi.

В местной полиции рассказали RT, что семья является гражданами России и не имеет связей с Украиной. Наказание изберет суд, добавили в МВД.

«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг украинских националистов, ныне является официальным приветствием в украинской армии и полиции.