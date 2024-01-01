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20:31, 1 января 2024Россия

Россиянин транслировал лозунг «Слава Украине!» на своем балконе

Житель Великого Новгорода транслировал лозунг «Слава Украине!» на балконе

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Житель Великого Новгорода транслировал лозунг «Слава Украине!» на украинском языке при помощи гирлянды на своем балконе, сообщает RT.

На балконе была оборудована гирлянда с бегущей строкой, на которой транслировалась надпись «Слава Україні!» На мужчину составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

Сам мужчина оказался не в курсе, почему на бегущей строке появилась именно эта надпись, а не поздравление с Новым годом. По его словам, гирлянду он заказал в интернете и настраивал ее через Wi-Fi.

В местной полиции рассказали RT, что семья является гражданами России и не имеет связей с Украиной. Наказание изберет суд, добавили в МВД.

«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг украинских националистов, ныне является официальным приветствием в украинской армии и полиции.

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      Варвара Кошечкина
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