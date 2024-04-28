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09:43, 28 апреля 2024Мир

В США завили об эффективности ВС России на Украине

Экс-сотрудник Конгресса США Вейхерт: ВС России воюют максимально эффективно

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России воюют на Украине максимально эффективно, приближая крах Киева. Об этом заявил бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вейхерт в комментарии для издания Daily Express.

Вейхерт прокомментировал наступление ВС России на фронте. По его мнению, Украина могла избежать почти гарантированного поражения, подписав соглашение по итогам переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. Эксперт отметил, что сейчас западной военной помощи будет недостаточно для победы Киева.

«Сегодня русские воюют максимально эффективно, а украинцы, несмотря на западную поддержку, терпят крах», — подчеркнул экс-сотрудник Конгресса. Он также подчеркнул, что Украина отказалась от соглашений в Стамбуле под давлением США и Великобритании.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на поле боя сложная и имеет тенденцию к обострению. Сырский выступил с заявлением в ходе 21-го заседания Контактной группы «Рамштайн» по обороноспособности Украины.

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      Юрий Леонов
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