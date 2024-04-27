Главком ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя. Киев снова попросил у Запада ракеты и технику

Главком ВСУ Сырский признал сложное положение для ВСУ на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что обстановка на поле боя сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом он сообщил в ходе 21-го заседания Контактной группы «Рамштайн» по обороноспособности Украины.

Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению

Александр Сырский главком ВСУ

Главком ВСУ обратился к Западу за помощью

Помимо этого, Сырский отметил специфику нанесения ударов Вооруженных сил (ВС) России по энергетическим объектам. В этот же день, 27 апреля, Минобороны России сообщило об ударах гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам Украины. За минувшую неделю — в период с 22 по 27 апреля — ВС России нанесли 35 высокоточных ударов по расположенным на территории Украины военным, энергетическим и инфраструктурным объектам.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Также главком ВСУ пожаловался на недостаток ракет, боеприпасов и военной техники. «[Проинформировал] о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления», — отчитался Сырский.

В заседании приняли участие западные партнеры Украины, а также президент республики Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сырский сообщил, что отдельно поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за поддержку.

В Киеве пожаловались на потери из-за затягивания помощи США

В Киеве пожаловались на потери ВСУ на поле боя из-за затянувшегося США рассмотрения вопроса о выделении нового пакета помощи. Об этом говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Полгода мы ждали это решение — решение об американском лидерстве в поддержке. Это были трудные полгода», — сообщается в ролике. В видео также отмечается, что после утверждения проекта поддержки Киева Украина «попробует компенсировать трудности и потери».

Тем временем в Совете Федерации спрогнозировали будущее новых поставок Украине американского оружия. Член Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил уверенность в том, что российские военные не позволят ВСУ развернуть вооружения.