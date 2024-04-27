В Киеве пожаловались на потери из-за затягивания помощи США

В Киеве пожаловались на потери ВСУ на поле боя из-за затягивания помощи США

В Киеве пожаловались на потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя из-за затягивания США рассмотрения вопроса о выделении нового пакета помощи. Об этом говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

«Полгода мы ждали это решение — решение об американском лидерстве в поддержке. Это были трудные полгода», — сообщается в ролике.

В видео также отмечается, что после утверждения проекта поддержки Киева Украина «попробует компенсировать трудности и потери».

20 апреля стало известно о принятии Палатой представителей Конгресса США проекта о дополнительной помощи Украине. За выделение поддержки почти на 61 миллиард долларов выступили более 300 конгрессменов, еще 112 не поддержали данное решение.

Также сообщалось о тайных поставках США Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. По данным издания Politico, боеприпасы были включены в пакет военной помощи в марте, при этом соответствующих публичных заявлений Вашингтон не делал.