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21:52, 24 апреля 2024Россия

В Совфеде спрогнозировали будущее новых поставок Украине американского оружия

Сенатор Кастюкевич: российские военные не дадут ВСУ развернуть новые вооружения
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: United States Army / Reuters

Член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич спрогнозировал будущее новых поставок американского оружия, которое в скором времени будет передано Киеву. Он выразил уверенность в том, что российские военные не позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) развернуть вооружения, сообщает РИА Новости.

«Разведка у нас работает хорошо, и наши военные просто не дадут им развернуться. По всей линии фронта наши будут наносить точечные удары по логистическим центрам ВСУ», — заявил сенатор.

Кастюкевич подчеркнул, что очередная передача Украине вооружений ключевым образом не поменяет расклад сил на поле боя в пользу Киева.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что поставки ВСУ ракет ATACMS не смогут всерьез повлиять на обстановку в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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