В ДНР оценили способность ракет ATACMS изменить ситуацию для Украины

Гагин: ПВО РФ умеет уничтожать ATACMS, их поставки не изменят ситуацию для ВСУ

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин оценил способность ракет ATACMS изменить ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, их поставки не смогут всерьез повлиять на обстановку в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже сталкивались с западными вооружениями и умеют их уничтожать.

«Скажу больше — у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow и, как уже сказал, ATACMS», — добавил Гагин.

Советник считает, что в целом новый пакет помощи США не изменит ситуацию для Украины, несмотря на кажущуюся значимость суммы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые боеприпасы для противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии, ракетных систем и бронетехнику направят Киеву уже в ближайшее время.