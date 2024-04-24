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18:12, 24 апреля 2024Мир

Байден огласил новый список оружия и боеприпасов для Украины

Байден: США направят Украине боеприпасы для ПВО и ракетных систем

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новые боеприпасы для противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии, ракетных систем и бронетехнику направят США Украине уже в ближайшее время. Об этом в среду, 24 апреля, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает Reuters.

Оружие будет поставлено Киеву в рамках подписанного Байденом законопроекта о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Поставки оружия начнутся через несколько дней после подписания проекта помощи. По сообщениям СМИ, этот пакет оценивается в 1 миллиард долларов.

Стало известно, что часть помощи может быть отправлена в том числе из запасов Пентагона в Германии и доставлена по железной дороге до украинской границы.

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      Анастасия Алимпиева
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