Байден огласил новый список оружия и боеприпасов для Украины

Байден: США направят Украине боеприпасы для ПВО и ракетных систем

Новые боеприпасы для противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии, ракетных систем и бронетехнику направят США Украине уже в ближайшее время. Об этом в среду, 24 апреля, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает Reuters.

Оружие будет поставлено Киеву в рамках подписанного Байденом законопроекта о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Поставки оружия начнутся через несколько дней после подписания проекта помощи. По сообщениям СМИ, этот пакет оценивается в 1 миллиард долларов.

Стало известно, что часть помощи может быть отправлена в том числе из запасов Пентагона в Германии и доставлена по железной дороге до украинской границы.

