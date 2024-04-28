Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:58, 28 апреля 2024Бывший СССР

В Казахстане опровергли продажу военных самолетов Украине

Предприятие «Казспецэкспорт» опровергло продажу Украине военных самолетов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло продажу Украине военных самолетов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

«Казспецэкспорт» прокомментировал информацию о покупке неким частным лицом в Казахстане 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В компании назвали информацию недостоверной и подчеркнули, что иностранные компании не допускались к торгам.

«Все самолеты будут утилизированы методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться только в виде лома цветных металлов», — заявили в компании.

7 марта источник РИА Новости сообщил, что украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках военной продукции России для нужд ВСУ. Он также отметил, что у руководства Казахстана «есть скрытые карты в игре в политику многовекторности».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Володин рассказал о последствиях антироссийской политики Финляндии

      Каратист отбился в горах от двух медведей

      В США раскрыли судьбу украинского дальнобойного оружия

      В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

      В Швеции провели акцию с сожжением Корана

      Украинское подполье рассказало о новом ударе ВС России

      В Казахстане опровергли продажу военных самолетов Украине

      Электромобилям предсказали рост продаж

      Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ в XXI веке

      Появилось видео с бьющими и матерящими фанатов «Коррозии металла» силовиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше