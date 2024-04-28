В Казахстане опровергли продажу военных самолетов Украине

Предприятие «Казспецэкспорт» опровергло продажу Украине военных самолетов

Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло продажу Украине военных самолетов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

«Казспецэкспорт» прокомментировал информацию о покупке неким частным лицом в Казахстане 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В компании назвали информацию недостоверной и подчеркнули, что иностранные компании не допускались к торгам.

«Все самолеты будут утилизированы методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться только в виде лома цветных металлов», — заявили в компании.

7 марта источник РИА Новости сообщил, что украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках военной продукции России для нужд ВСУ. Он также отметил, что у руководства Казахстана «есть скрытые карты в игре в политику многовекторности».