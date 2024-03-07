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16:45, 7 марта 2024Бывший СССР

ВСУ планируют перекупать у Казахстана российскую военную продукцию. Что Астана может продать Киеву?

Украина обсуждает с Казахстаном закупку военной продукции РФ для ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках военной продукции России для нужд Вооруженным сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил информированный источник РИА Новости.

"Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С."

источник РИА Новости

Что Астана может передать Киеву?

По словам источника агентства, Украине могут передать производимые в РФ комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Он также отмечает, что у руководства Казахстана «есть скрытые карты в игре в политику многовекторности». По мнению собеседника РИА Новости, такая политика будет работать на сохранение равноудаленной позиции по ситуации на Украине в диалоге с Западом и Россией.

Фото: Thomas Peter / Reuters

При этом, в случае передачи военной продукции Киеву, Астана может дискредитировать союзнические отношения с РФ и разрушить выгодное Казахстану экономическое сотрудничество. Известно, что в ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Казахстан за отказ встать на сторону РФ в вопросе конфликта на Украине.

ВСУ испытывают острую нехватку вооружения

В конце февраля газета Welt написала, что ВСУ идут на отчаянные шаги из-за катастрофической нехватки боеприпасов. В частности, по этой причине им пришлось оставить Авдеевку.

По словам журналиста Штефана Шварцкопфа, украинской армии приходится выбирать, какой регион защищать, а какой город или населенный пункт оставлять. Он подчеркнул, что Российская армия при этом планомерно продвигается вперед и имеет преимущество в оснащении, что было продемонстрировано в Авдеевке.

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«В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим», — процитировало издание The Washington Post командира одного из подразделений ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия обладает перед Киевом преимуществом в артиллерии и других видах вооружений. Украинский президент подчеркнул, что страна страдает от существенного снижения поставок оружия от своих партнеров.

Кроме того, эксперты указали на недостаток танков у Украины в зоне спецоперации. Обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу назвал Украину кладбищем для танков Abrams из-за того, что менее чем за неделю ВСУ потеряли три таких танка. По его мнению, украинцы привыкли к советской технике и не могут освоить западные танки, из-за чего те становятся легкой добычей. Экс-разведчик США Скотт Риттер, в свою очередь, заявил о бессмысленности поставок танков Abrams Киеву.

Украина потребовала от Запада передать все вооружение

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 22 февраля заявил, что Западу следует передать Киеву все вооружение и технику, которые у него есть.

Фото: David W Cerny / Reuters

«Им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания. (...) Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война», — заявил он, отметив, что украинские войска точно знают, как правильно использовать те же истребители F-16.

До этого продать Украине лишнее оружие с истекающим сроком годности стоимостью десятки миллионов евро согласилась Греция. Глава Министерства национальной обороны страны Никос Дендиас подчеркивал, что «это принесет очень большой доход греческим Вооруженным силам».

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      Анастасия Алимпиева
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