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16:08, 16 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский признал преимущество России в вооружениях

Зеленский: Россия обладает критическим преимуществом в вооружениях

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Россия обладает перед Украиной преимуществом в артиллерии и других видах вооружений, признал Владимир Зеленский в ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его слова передает РИА Новости.

«Провели переговоры с господином канцлером. Ключевой вопрос — ситуация на фронте, в частности, критическое преимущество России в артиллерии и других видах оружия», — рассказал он.

Зеленский также отметил, что сейчас Киев страдает от существенного снижения поставок от своих партнеров.

Ранее Шольц заявил, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. Он также отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются давно.

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      Александр Курбатов
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