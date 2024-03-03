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11:10, 3 марта 2024Наука и техника

Армия России уничтожила сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине. Что она может противопоставить Западу?

InfoBRICS: ВС России уничтожили новейшие образцы оружия НАТО при наступлении ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Российские вооруженные силы (ВС) не перестают развенчивать миф о непобедимом оружии НАТО, сотнями уничтожая новейшие образцы техники и оружия на Украине. Аналитику привел военный эксперт Драго Босник.

Он указал, что сотни единиц лучшей западной бронетехники, артиллерии, систем противовоздушной обороны (ПВО) и прочего оружия были уничтожены во время «широко разрекламированного» контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом году. В январе, к примеру, стало известно об уничтожении первой и пока единственной системы противовоздушной обороны SAMP/T. Затем появилось сообщение об уничтожении новейшей системы ПВО малой дальности Skynex немецкого производства. Заявленная стоимость обоих видов оружия составляет почти 200 миллионов долларов.

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Кроме того, эксперт обратил внимание на чрезмерно переоцененную западную бронетехнику. По его словам, Россия уничтожает Challenger 2 британского производства и немецкие Leopard 2, а также бронетранспортеры американского производства M113 и голландские боевые машины пехоты YPR-765. Наконец, отметил эксперт, российские дроны «Ланцет» все такие же смертоносные.

Последние военные операции России демонстрируют, что потоку уничтоженной техники Запада и киевского режима фактически нет конца

Драго Босниквоенный эксперт

Кроме того, Босник отметил, что американский танк Abrams, на который Пентагон возлагал большие надежды, оказался «не более чем стальным гробом». Первый Abrams Россия смогла уничтожить всего через несколько дней после того, как он вступил в бой.

Эксперт рассказал о тяжелой ситуации с ПВО в украинских войсках

Босник заявил, что ВСУ быстро теряют стратегически важное вооружение, такое как системы ПВО Patriot и норвежский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS. Особую опасность для них представляют российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и комплекс «Искандер». Российские военные сосредотачиваются на всех стратегически важных активах сил Киева, указывает военный эксперт. Босник отмечает, что неприятности для противовоздушной обороны украинской армии не кончаются.

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В ВСУ пожаловались на нехватку систем ПВО

В феврале представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что стране до сих пор не хватает комплексов противовоздушной обороны, несмотря на обещания Запада поставить больше таких систем.

[Всего] нет и [всего] немного. Нам нужно значительно больше разных систем [ПВО]. Германия заявила про дополнительные IRIS-T, также ожидаем и [американские] Patriot

Юрий Игнатпредставитель командования Военно-воздушных сил Украины

В свою очередь, британский военный эксперт Александр Меркурис отмечал, что Российская армия систематически и последовательно уничтожает системы ПВО на Украине. За последнее время под удары артиллерии попали системы Patriot и NASAMS, поскольку они находятся слишком близко к линии боевого соприкосновения, указал Меркурис.

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      Алина Гончарова
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