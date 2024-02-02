В ВСУ пожаловались на нехватку систем ПВО

Спикер ВВС Украины Игнат пожаловался на нехватку западных систем ПВО

Представитель командирования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что стране до сих пор не хватает комплексов противовоздушной обороны (ПВО), несмотря на обещания Запада поставить больше таких систем. Об этом пишет ТАСС.

«[Всего] нет и [всего] немного. Нам нужно значительно больше разных систем [ПВО]. Германия заявила про дополнительные IRIS-T, также ожидаем и [американские] Patriot. Конечно, хочется больше таких систем», — сказал Игнат. Он добавил, что Киев продолжает переговоры со странами Запада по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены уйти в оборону, так как испытывают дефицит артиллерийских снарядов. «Нехватка снарядов — одна из ключевых причин, по которой украинская армия перешла к обороне по всему фронту после разочаровывающего контрнаступления этим летом», — было сказано в материале Politico.

Bloomberg также писал, что министр обороны Украины Рустем Умеров направил западным партнерам письмо о критической нехватке артиллерийских снарядов в ВСУ.