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13:10, 2 февраля 2024Бывший СССР

Названа причина перехода ВСУ в оборону

Politico: ВСУ ушли в оборону из-за дефицита артиллерийских снарядов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены уйти в оборону, так как испытывают дефицит артиллерийских снарядов. Такую причину называет издание Politico.

«Нехватка снарядов — одна из ключевых причин, по которой украинская армия перешла к обороне по всему фронту после разочаровывающего контрнаступления этим летом», — сказано в материале.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что контрнаступление ВСУ летом прошлого года провалилось из-за плохой подготовки солдат и офицеров. По его словам, то, с чем столкнулись украинские военные на фронте, не соответствовало системе подготовки, пройденной в западных странах. Кроме того, он указал на неправильную тактику войск Украины.

В январе премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил о строительстве масштабной линии обороны. Как он уточнял, Украине поможет с этим Словакия. Новая, трехуровневая линия оборонительных рубежей позволит обеспечить «защиту по всем направлениям» и должна сдержать российские силы, утверждает Шмыгаль.

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      Кристина Есикова
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