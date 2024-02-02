Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:56, 2 февраля 2024Бывший СССР

Названы главные причины провала украинского наступления

Военный эксперт Глазунов: наступление Киева провалилось из-за плохой подготовки
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Наступление Киева летом 2023 года провалилось из-за плохой подготовки украинских солдат и офицерского состава, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные причины неудачи военной кампании.

«Одна из главных ошибок, по моему мнению, — это уровень подготовки украинских солдат и офицеров. Он не соответствовал реалиям современного боя. То, что их обучали во Франции, Великобритании, Германии в учебных лагерях, не соответствовало современному уровню ведения войны. Об этом говорят и сами украинские солдаты и офицеры. То, с чем они столкнулись на фронте, совершенно не соответствовало той системе подготовки, которую они прошли», — сказал он.

Первое — это один из низких уровней подготовки украинских солдат и офицеров. Второе — это неправильная тактика использования подразделений, тактические ошибки. Третье — они не рассчитали уровень подготовки наших солдат и офицеров и систему оборонительных укреплений, которые были возведены

Олег Глазуноввоенный эксперт

По словам специалиста, украинская сторона рассчитывала, что Россия не окажет серьезного сопротивления.

«Им говорили, что стоит только пойти в наступление и русские побегут сразу. Но русские солдаты не побежали, потому что были подготовлены очень мощные укрепления, минные поля, различные препятствия для танков, для пехоты. Украинская армия не рассчитывала, что Российская армия в короткий срок создаст эшелонированную систему обороны», — заключил он.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался негативный осадок. Он отметил, что Киев совершил некоторые тактические ошибки. По его словам, об этом говорит и военное, и политическое руководство страны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      Мужчина отправился в тюрьму на 100 лет после конфликта из-за украденного обеда

      Россиянам раскрыли способ вернуть средства за страховку по ипотеке

      На месте крушения Ил-76 не осталось обломков самолета

      В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам СВО в одном случае

      Хранившая четыре года мумию мужа россиянка запугивала детей психбольницей

      В США испытали микроволновое оружие

      В ВВС Украины матом призвали ждать западные самолеты и «не трындеть»

      Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

      Жертвами пожара на заправке в Кении стали два человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше