Названы главные причины провала украинского наступления

Военный эксперт Глазунов: наступление Киева провалилось из-за плохой подготовки

Наступление Киева летом 2023 года провалилось из-за плохой подготовки украинских солдат и офицерского состава, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные причины неудачи военной кампании.

«Одна из главных ошибок, по моему мнению, — это уровень подготовки украинских солдат и офицеров. Он не соответствовал реалиям современного боя. То, что их обучали во Франции, Великобритании, Германии в учебных лагерях, не соответствовало современному уровню ведения войны. Об этом говорят и сами украинские солдаты и офицеры. То, с чем они столкнулись на фронте, совершенно не соответствовало той системе подготовки, которую они прошли», — сказал он.

Первое — это один из низких уровней подготовки украинских солдат и офицеров. Второе — это неправильная тактика использования подразделений, тактические ошибки. Третье — они не рассчитали уровень подготовки наших солдат и офицеров и систему оборонительных укреплений, которые были возведены Олег Глазунов военный эксперт

По словам специалиста, украинская сторона рассчитывала, что Россия не окажет серьезного сопротивления.

«Им говорили, что стоит только пойти в наступление и русские побегут сразу. Но русские солдаты не побежали, потому что были подготовлены очень мощные укрепления, минные поля, различные препятствия для танков, для пехоты. Украинская армия не рассчитывала, что Российская армия в короткий срок создаст эшелонированную систему обороны», — заключил он.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался негативный осадок. Он отметил, что Киев совершил некоторые тактические ошибки. По его словам, об этом говорит и военное, и политическое руководство страны.