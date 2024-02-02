На Украине заметили «негативный осадок» от контрнаступления
Подоляк заявил, что от контрнаступления ВСУ остался негативный осадок
Негативный осадок остался от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его заметил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».
«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году», — сказал он. Подоляк признал, что Украина совершила некоторые тактические ошибки. По его словам, об этом говорит и военное и политическое руководство страны.
Кроме того, он отметил необходимость объединенной экономики стран Европы, которая должна помогать Украине. Подоляк добавил, что нужны общие военные производства , а поставки некоторых видов вооружения следует увеличить.