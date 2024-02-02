Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 2 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заметили «негативный осадок» от контрнаступления

Подоляк заявил, что от контрнаступления ВСУ остался негативный осадок

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Негативный осадок остался от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его заметил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году», — сказал он. Подоляк признал, что Украина совершила некоторые тактические ошибки. По его словам, об этом говорит и военное и политическое руководство страны.

Кроме того, он отметил необходимость объединенной экономики стран Европы, которая должна помогать Украине. Подоляк добавил, что нужны общие военные производства , а поставки некоторых видов вооружения следует увеличить.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сына российского бизнесмена задержали в Аргентине по просьбе Украины. Зачем он нужен Киеву?

      Продажа российских пиломатериалов за рубеж упала

      Вступившему в «Ахмат» россиянину отказали в выплате за участие в СВО

      105-летняя женщина удивила окружающих секретом долголетия

      Восьмилетний ребенок поиграл с зажигалкой и спалил квартиру

      Московские школьники начнут изучать математику по-новому

      Глава МЧС Киргизии назвал сроки восстановления электроснабжения в Бишкеке

      Российские военные уничтожили польскую самоходку Krab ВСУ и ее расчет

      На Украине заметили «негативный осадок» от контрнаступления

      Немецкий посол оценил перспективы переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше