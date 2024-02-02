«Нужны непопулярные меры». Залужный предупредил о сложностях Украины с увеличением численности ВСУ

Залужный заявил, что Украина неспособна увеличить ВСУ без «непопулярных мер»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал использовать «непопулярные меры» для увеличения численности армии. Об этом он написал в статье для CNN.

Он указал на то, что Киеву необходимо признать преимущество России, которым она обладает в возможности мобилизации человеческих ресурсов. «Нужно сравнить это преимущество с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер», — заявил военачальник. Главком указал, что Украину «по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы».

Также Залужный назвал три главные цели Киева в конфликте на 2024 год. По его словам, Украине нужно создать систему обеспечения армии высокотехнологичными средствами, внедрить новую философию подготовки и ведения боевых действий, которая будет учитывать ограничения в средствах и способах их применения. Кроме того, Киеву следует как можно быстрее осваивать новые боевые возможности. По его мнению, Украина должна максимально накопить новейшие боевые возможности, чтобы меньше тратить ресурсов.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отмечал, что Украина не обладает ресурсами для нового наступления. Он указывал на ошибочную политику Киева в плане мобилизации и работы предприятий для обеспечения потребностей армии.

Не желающих воевать украинцев предложили сажать и калечить

Депутаты Верховной Рады Украины предложили давать бежавшим за рубеж уклонистам от трех до пяти лет тюрьмы. Нардепы предложили внести изменения в Уголовный кодекс, согласно которым граждан Украины смогут лишить свободы за незаконное пересечение границы с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Сегодня на Украине нет уголовной ответственности за побег.

Инициатива парламентариев прозвучала на фоне ряда резонансных заявлений, прозвучавших от украинских командиров. Так, командир 118-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Стуженко предложил калечить украинцев, которые не подчиняются требованиям сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектации, аналог военкоматов).

Не вышел из машины — прострелили колено. Только так. Жесткая мобилизация, иначе мы не победим Анатолий Стуженко командир 118-й бригады теробороны ВСУ

В свою очередь бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал уклонистов от мобилизации крысами и пригрозил расправой тем из них, кто начнет собираться в группы. «Поверь, мы их зачистим, что места не останется», — сказал он в интервью.

Украинцы бегут от мобилизации

Столкнувшись с угрозой оказаться на передовой, украинские граждане начали изобретать способы скрыться от мобилизации. Одним из популярных способов является пересечение госграницы и просьба об убежище в соседних странах. В частности, стало известно, что уклонисты маскируются под диких животных, чтобы преодолеть контрольно-следовую полосу на границе. Если же граница проходит по реке, то, рассказали журналистам пограничники, украинцы используют гидрокостюмы, ласты или подводные турбины. В случае поимки беглецов сразу отправляют в ТЦК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с начала боевых действий за границу уехали от 6,5 до 7,5 миллиона граждан. В войсках сейчас, добавил он, находятся 880 тысяч человек.

Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова признала, что количество уклоняющихся от призыва граждан зашкаливает. По ее словам, сотни тысяч украинцев делают все, чтобы избежать мобилизации.