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21:37, 1 февраля 2024Бывший СССР

Залужный назвал условие для усиления ВСУ

Главком Залужный заявил, что без «непопулярных мер» ВСУ усилить не удастся
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал использовать «непопулярные меры» для увеличения численности армии. Об этом он написал в статье для CNN.

Он указал на то, что Киеву необходимо признать преимущество России, которым она обладает в возможности мобилизации человеческих ресурсов. «Нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы», — добавил главком.

31 января командир 118-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Стуженко предложил калечить украинцев, которые не подчиняются требованиям сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектации, аналог военкоматов). «Не вышел из машины — прострелили колено. Только так. Жесткая мобилизация, иначе мы не победим», — заявил военный.

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      Марина Совина
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