Залужный назвал условие для усиления ВСУ

Главком Залужный заявил, что без «непопулярных мер» ВСУ усилить не удастся

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал использовать «непопулярные меры» для увеличения численности армии. Об этом он написал в статье для CNN.

Он указал на то, что Киеву необходимо признать преимущество России, которым она обладает в возможности мобилизации человеческих ресурсов. «Нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы», — добавил главком.

31 января командир 118-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Стуженко предложил калечить украинцев, которые не подчиняются требованиям сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектации, аналог военкоматов). «Не вышел из машины — прострелили колено. Только так. Жесткая мобилизация, иначе мы не победим», — заявил военный.