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08:51, 31 января 2024Бывший СССР

В ВСУ предложили простреливать колени украинцам за неподчинение военкомам

Командир бригады ВСУ Стуженко призвал простреливать колени за неподчинение ТЦК

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцам, которые не подчиняются требованиям сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектации, аналог военкоматов), призвали простреливать колени. С таким предложением выступил командир 118 бригады теробороны Вооруженных сил республики (ВСУ) Анатолий Стуженко, его слова приводит Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Только так. Жесткая мобилизация, иначе мы не победим», — заявил Стуженко.

Ранее стало известно, что находящиеся на Украине военнообязанные в течение 60 дней должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных. Это указано в новой версии законопроекта о правилах мобилизации, внесенной в Верховную Раду после доработки. Также в обновленный документ передумали включать решение призвать на фронт украинских депутатов.

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