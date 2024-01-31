В ВСУ предложили простреливать колени украинцам за неподчинение военкомам

Командир бригады ВСУ Стуженко призвал простреливать колени за неподчинение ТЦК

Украинцам, которые не подчиняются требованиям сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектации, аналог военкоматов), призвали простреливать колени. С таким предложением выступил командир 118 бригады теробороны Вооруженных сил республики (ВСУ) Анатолий Стуженко, его слова приводит Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Только так. Жесткая мобилизация, иначе мы не победим», — заявил Стуженко.

Ранее стало известно, что находящиеся на Украине военнообязанные в течение 60 дней должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных. Это указано в новой версии законопроекта о правилах мобилизации, внесенной в Верховную Раду после доработки. Также в обновленный документ передумали включать решение призвать на фронт украинских депутатов.