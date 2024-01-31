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04:13, 31 января 2024Бывший СССР

На Украине передумали мобилизовать депутатов

В законопроекте о мобилизации отказались от идеи призывать депутатов Рады

Фото: Vyacheslav Maevskiy / Global Look Press

На Украине передумали призывать на фронт депутатов. От этой идеи отказались в новом законопроекте о мобилизации в республике, текст документа опубликовали на сайте Верховной Рады 30 января.

Помимо того, что народных депутатов освободят от военной обязанности, в законопроект ввели еще несколько положений. Так, избрание народным депутатом, судьей, членом Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в случае принятия закона может стать основанием для демобилизации.

Ранее член украинского парламента Михаил Цымбалюк заявил, что около 100 депутатов можно призвать на фронт без ущерба для функционирования Верховной Рады. Он назвал этот шаг необходимым для того, чтобы продемонстрировать народу Украины справедливость мобилизации.

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      Александра Синицына
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