На Украине предложили призвать на фронт 100 депутатов

Цымбалюк: 100 депутатов Рады можно призвать в рамках справедливой мобилизации

Член украинского парламента Михаил Цымбалюк заявил, что около 100 депутатов можно призвать на фронт без ущерба для функционирования Верховной Рады, чтобы продемонстрировать народу справедливость мобилизации. Он выступил с подобным предложением в беседе с телеканалом «Эспрессо TV» (Espreso.tv).

«Нужно выработать норму, чтобы Верховная Рада смогла принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, для этого нужно 300 нардепов. Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации — это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60 лет, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать», — рассказал Цымбалюк.

Ранее экс-замглавы Верховной Рады и глава секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский призвал лишать гражданских прав уклонистов от мобилизации. По его мнению, такие люди не должны иметь возможности голосовать, быть избранными или назначенными на какие-либо должности.