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05:58, 31 января 2024Бывший СССР

Военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы

Военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы в течение 60 дней

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Находящиеся на Украине военнообязанные в течение 60 дней должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале, ссылаясь на новую версию законопроекта о правилах мобилизации, внесенного в Верховную Раду после доработки.

«В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся на Украине военнообязанные должны явиться в ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкомат) для уточнения данных», — сказано в материале.

Состоящие на военном учете граждане будут обязаны в течение двух месяцев после опубликования закона уточнить в ТЦК военно-учетные данные.

При этом, если военнообязанные находятся в стране, то должны будут явиться в военкомат. Если за рубежом, то проинформировать по электронной почте или же позвонить в военкомат.

30 января стало известно, что правительство Украины внесло в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. По данным Минобороны страны, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, но продолжительность срока не указывается.

Помимо этого, военнообязанные смогут дистанционно обновить данные о себе в реестрах военкоматов через онлайн-систему «Оберег».

Также стало известно, что в новом законопроекте о мобилизации передумали призывать на фронт украинских депутатов. Уточнялось, что народных депутатов освободят от военной обязанности.

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      Марина Совина
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