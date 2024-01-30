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23:25, 30 января 2024Бывший СССР

В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации

Правительство Украины внесло в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правительство Украины внесло в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Минобороны страны в своем Telegram-канале опубликовало список ключевых изменений.

В ведомстве заявили, что документ «определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных».

По данным министерства, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. Инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев установлена отсрочка от мобилизации на два месяца для урегулирования личных дел и подготовки к службе.

Военнообязанные смогут дистанционно обновить данные о себе в реестрах военкоматов через онлайн-систему «Оберег». Теперь украинским мужчинам разрешено переезжать без разрешения военкомата.

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Также законопроект устанавливает обязательный ежегодный отпуск для военнослужащих в 15 календарных дней и минимальный размер денежного обеспечения в 20 тысяч гривен (528 долларов).

Как заявлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Он также подчеркнул, что министерство учло все замечания, которые поступили после внесения документа в Раду в конце 2023 года.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк утверждал, что закон о мобилизации на Украине может быть принят не раньше марта. По его словам, сейчас украинские власти пытаются «из плохих решений найти лучшее», так как хороших решений уже не осталось.

Предполагается, что принятие закона о мобилизации может повлечь за собой недовольство в обществе. Так, неназванный советник министра обороны назвал невозможным быстрое пополнение рядов армии, а также указал на то, что бизнес и экономический сектор в целом боятся последствий мобилизации.

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      Марина Совина
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