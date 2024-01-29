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18:29, 29 января 2024Бывший СССР

Украине предрекли недовольства из-за закона о мобилизации

Le Temps: новый закон о мобилизации на Украине вызовет только недовольство

Фото: Gleb Garanich/ / Reuters

Ожидаемый новый закон о мобилизации на Украине может вызвать недовольство, предрекли в швейцарской газете Le Temps, которая пообщалась с неназванным советником министра обороны страны.

Он назвал невозможным быстрое пополнение рядов армии, указал, что бизнес и экономический сектор в целом боятся последствий мобилизации, а семьи тех, кто уже служит в армии, не дождутся их демобилизации. «Новый закон вызовет только недовольство», — констатировал он.

Газета также отмечает, что добровольцев, готовых пойти на фронт, становится все меньше, поэтому власти стремятся мобилизовать около 500 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым». По его словам, мобилизация является «вопросом справедливости», так как служащие в армии нуждаются в замене.

Указанный законопроект сейчас проходит согласование. Ранее сообщалось, что его внесли в Верховную Раду, однако позднее это факт опровергли.

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