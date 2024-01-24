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18:43, 24 января 2024Бывший СССР

В Верховной Раде опровергли внесение новой версии законопроекта о мобилизации

Депутат Рады Завитневич опроверг внесение новой версии закона о мобилизации

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Верховную Раду не вносили новую версию законопроекта о мобилизации. С таким заявлением выступил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, пишет «Политика Страны».

«По состоянию на сейчас никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента», — заявил депутат.

Ранее издание «Цензор» со ссылкой на источники сообщило, что Министерство обороны Украины внесло в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации.

До этого парламент Украины передал кабмину страны свои замечания к скандальному законопроекту о новых правилах мобилизации, сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук. По его словам, основные претензии касаются ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в войска инвалидов третьей группы, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих. Кроме того, затронут вопрос целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных.

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      Анастасия Яланская
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