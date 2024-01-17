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21:29, 17 января 2024Бывший СССР

На Украине высказались о скандальном законопроекте о мобилизации

Спикер Рады Стефанчук перечислил претензии к проекту о мобилизации на Украине

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Парламент Украины передал кабмину страны свои замечания к скандальному законопроекту о новых правилах мобилизации. Об этом сообщил агентству «Укринформ» спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, основные претензии касаются ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в войска инвалидов третьей группы, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих. Кроме того, затронут вопрос целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, что в Раду внесено пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из которых подготовлены как альтернатива правительственному документу. Он уверен, что перечень вариантов законопроекта окончательный, так как срок подачи проектов закона истек 9 января.

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