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12:49, 30 января 2024Бывший СССР

В Киеве назвали сроки возможного принятия закона о мобилизации

Депутат Рады Нагорняк: закон о мобилизации может быть принят не раньше марта

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Закон о мобилизации на Украине может быть принят не раньше марта. Возможные сроки принятия законопроекта назвал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк, передает Telegraf.

«По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Сейчас из плохих решений пытаются найти лучшее, которое будет принято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось», — сказал нардеп.

По его словам, украинской армии хватает людей для удержания позиций, но при этом бригады испытывают серьезную недостачу военных. Поэтому мобилизация «критически необходима», чтобы пополнить уже созданные бригады, а не создать новые подразделения.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, заявил, что в марте без помощи Запада на Украине может начаться бюджетный коллапс. Он добавил, что нет уверенности в способности Европы выделить достаточно средств, чтобы покрыть бюджетные расходы и затраты на новую мобилизацию.

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      Алевтина Запольская
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