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03:36, 30 января 2024Бывший СССР

Украине предрекли бюджетный коллапс в марте

Депутат Дубинский: без помощи Запада Украину ждет бюджетный коллапс в марте

Фото: Yves Herman / Reuters

На Украине может начаться бюджетный коллапс в марте без помощи Запада. Об этом предупредил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что власти страны не разрабатывают запасной план на случай сокращения финансирования со стороны союзников, поэтому они будут пытаться урегулировать ситуацию с помощью «жесткой экономии, повышения налогов и девальвации гривны».

Политик полагает, что Вашингтон отложит обсуждение помощи Украине до выборов президента, которые пройдут в ноябре. Таким образом, продолжил он, «спасательный круг» остается только у Европы, но нет никакой уверенности, что она сможет выделить достаточное количество средств, чтобы покрыть бюджетные расходы и затраты на новую мобилизацию.

Дубинский указал, что если европейские лидеры не сумеют в этом году предоставить Украине 18 миллиардов евро, свести бюджет не получится. «При дефиците 40 миллиардов долларов, из которых 34 миллиарда должны были прийти от доноров, бюджетный коллапс начнется уже в марте», — прогнозирует депутат.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не сможет помогать Украине в одиночку. По его словам, без поддержки со стороны США объемы помощи сократятся.

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      Марина Совина
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