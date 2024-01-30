Зеленский заявил о неспособности Европы справиться с помощью Украине без США

Зеленский: Европа не сможет оказывать достаточную помощь Украине без США

Европейские страны не смогут оказывать достаточную помощь Украине без США, считает президент Украины Владимир Зеленский. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу ARD.

Он отметил, что объемы военной и материальной поддержки Киева сократятся в случае прекращения помощи со стороны Вашингтона. «Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор», — утверждает глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, изменение позиции властей США по вопросу помощи Киеву может поставить под угрозу поддержку со стороны Европы. «Я считаю, что если это произойдет и США, ну, не дай Бог, начнут затягивать какие-то процессы нашей поддержки, это окажет влияние на объединенную Европу», — отметил он.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал республиканцев не поддерживать Украину до выполнения действующим американским лидером Джо Байденом всех их условий, включая усиление границы и контроля на ней.