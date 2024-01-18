Трамп призвал республиканцев не поддерживать помощь Украине

Трамп: республиканцы не должны поддерживать Киев до выполнения их условий

Республиканцы не должны поддерживать Украину до выполнения президентом США Джо Байденом всех их условий, включая усиление границы и контроля на ней. К этому призвал экс-президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth social.

«Я не думаю, что нам вообще следует заключать сделку по границе, пока мы не получим все необходимое для прекращения вторжения», — отметил бывший американский лидер.

Он также добавил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон должен выступить за поддержку Киева, только если он сможет «заключить идеальную сделку на границе».

Ранее Трамп заявил, что Байден не справился бы даже с управлением кондитерским магазином, не говоря уже о стране. Он также добавил, что действия американского президента могут привести к новой Великой депрессии.