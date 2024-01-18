Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 18 января 2024Мир

Трамп призвал республиканцев не поддерживать помощь Украине

Трамп: республиканцы не должны поддерживать Киев до выполнения их условий

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Республиканцы не должны поддерживать Украину до выполнения президентом США Джо Байденом всех их условий, включая усиление границы и контроля на ней. К этому призвал экс-президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth social.

«Я не думаю, что нам вообще следует заключать сделку по границе, пока мы не получим все необходимое для прекращения вторжения», — отметил бывший американский лидер.

Он также добавил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон должен выступить за поддержку Киева, только если он сможет «заключить идеальную сделку на границе».

Ранее Трамп заявил, что Байден не справился бы даже с управлением кондитерским магазином, не говоря уже о стране. Он также добавил, что действия американского президента могут привести к новой Великой депрессии.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль первый населенный пункт в 2024 году. Где он находится и какое значение имеет?

      Китай отправил на ВЭФ в Давос рекордную делегацию

      Доходы России от продажи нефти упали в декабре до минимума за полгода

      На Украине признали невозможность силой вернуть мужчин-беженцев в страну

      В РПЦ рассказали об отношении к крещенским купаниям

      Адам Кадыров прибыл на передовую линию СВО

      Драка двух компаний россиян закончилась стрельбой из ружья

      Под санкции США попала перевозившая российскую нефть компания из ОАЭ

      В Польше сравнили Украину с изнасилованной женщиной

      Россиянин расправился со старшим братом во время новогоднего застолья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше