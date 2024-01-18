Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:41, 18 января 2024Мир

Трамп отказался доверить Байдену управление магазином сладостей

Трамп: Байден не смог бы управлять даже магазином сладостей

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден не справился бы даже с управлением кондитерским магазином, не говоря уже про страну. С таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Если бы у вас был небольшой магазин, например, сладостей, вы бы доверили Джо Байдену управлять вашим магазином? Ответ: ни в коем случае», — подчеркнул Трамп. Несмотря на это, отметил он, Байден представляет Штаты на встречах с главами других стран, включая Россию и Китай.

По мнению Трампа, политика президента может привести к экономическому кризису в США, схожему с Великой депрессией.

Ранее экс-президент США назвал Байдена самым коррумпированным и некомпетентным из всех президентов, которые управляли страной. Трамп допустил, что глава государства может втянуть Вашингтон в третью мировую войну.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Куда раньше долетали дроны ВСУ?

      В Москве произошла утечка соляной кислоты

      Россиянам перечислили обязательные к переработке старые вещи

      Российская теннисистка рассказала о мяукающих болельщиках на Australian Open

      В ЕС назвали положительный эффект фейков украинских СМИ о России

      В США указали на следующий шаг Запада и Украины против России

      Трамп отказался доверить Байдену управление магазином сладостей

      В Европе заявили о риске прекращения транзита российского газа через Украину

      Российский полковник назвал самые сильные армии мира

      Россиянин описал жителей Монголии фразой «упорно не хотят жить в цивилизации»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше