Трамп отказался доверить Байдену управление магазином сладостей

Трамп: Байден не смог бы управлять даже магазином сладостей

Президент США Джо Байден не справился бы даже с управлением кондитерским магазином, не говоря уже про страну. С таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Если бы у вас был небольшой магазин, например, сладостей, вы бы доверили Джо Байдену управлять вашим магазином? Ответ: ни в коем случае», — подчеркнул Трамп. Несмотря на это, отметил он, Байден представляет Штаты на встречах с главами других стран, включая Россию и Китай.

По мнению Трампа, политика президента может привести к экономическому кризису в США, схожему с Великой депрессией.

Ранее экс-президент США назвал Байдена самым коррумпированным и некомпетентным из всех президентов, которые управляли страной. Трамп допустил, что глава государства может втянуть Вашингтон в третью мировую войну.