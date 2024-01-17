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04:03, 17 января 2024Мир

Трамп одним словом охарактеризовал нынешние власти США

Трамп заявил, что в настоящее время США управляют дураки
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир одним словом охарактеризовал нынешние американские власти. По его мнению, в настоящее время государством управляют дураки, сообщает ТАСС.

«Нами управляют дураки», — заявил политик.

Он подчеркнул, что считает нынешнего лидера страны Джо Байдена самым коррумпированным и некомпетентным из всех президентов, которые управляли США. Трамп добавил, что Байден может втянуть Вашингтон в третью мировую войну.

Ранее он рассказал, что имеет прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Экс-президент США отметил, что никогда не допустил бы начала украинского конфликта, а после своей победы на президентских выборах в США в 2024 году смог бы поспособствовать его скорейшему окончанию.

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      Марина Совина
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