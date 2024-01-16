Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 16 января 2024Мир

Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным

Bloomberg: экс-президент США Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что имеет прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Видео с выступлением политика после победы на праймериз Республиканской партии в штате Айова публикует Bloomberg на Youtube.

«У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим. И это хорошо, а не плохо», — заявил бывший президент.

Трамп отметил, что никогда не допустил бы начала украинского конфликта, а после своей победы на президентских выборах в США в 2024 году смог бы поспособствовать его скорейшему окончанию. «Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу достать их, мы собираемся решить это очень быстро», — подчеркнул он.

Ранее нынешний американский лидер Джо Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным. По мнению главы Белого дома, переизбрание экс-президента создаст угрозу американской демократии.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Желаем здоровья». Кремль ответил на вопрос о состоянии Набиуллиной. Что с ней произошло?

      В Госдуме высказались о возможности откупиться от службы в армии

      В Чечне разработали бюджетный аналог комплекса «Пенициллин»

      В России достигли лучших показателей безопасности полетов

      Массовые новостройки в Москве подорожали

      Украинский Павлоград остался без света

      ЕС ввел санкции против лидера ХАМАС

      Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным

      Супруги спасли провалившуюся под лед лосиху

      США и Британия нанесли новые удары по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости