Bloomberg: экс-президент США Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что имеет прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Видео с выступлением политика после победы на праймериз Республиканской партии в штате Айова публикует Bloomberg на Youtube.

«У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим. И это хорошо, а не плохо», — заявил бывший президент.

Трамп отметил, что никогда не допустил бы начала украинского конфликта, а после своей победы на президентских выборах в США в 2024 году смог бы поспособствовать его скорейшему окончанию. «Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу достать их, мы собираемся решить это очень быстро», — подчеркнул он.

Ранее нынешний американский лидер Джо Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным. По мнению главы Белого дома, переизбрание экс-президента создаст угрозу американской демократии.