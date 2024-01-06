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02:33, 6 января 2024Мир

Джо Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным

Президент США Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал бывшего американского лидера Дональда Трампа за восхищением главой российского государства Владимиром Путиным. Его слова приводит издание The Hill.

Кроме того, Байден осудил бывшего американского лидера за то, что тот сравнивал письма от главы КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». По мнению главы Белого дома, переизбрание Трампа создаст угрозу американской демократии.

Ранее Дональд Трамп процитировал Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Соединенных Штатах находится в опасности. Кроме того, Трамп рассказал, что Байден не умнее шестилетнего ребенка. Политик уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

В свою очередь, Байден уверен, что второй президентский срок Трампа может быть хуже первого.

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      Марина Совина
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