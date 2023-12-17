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00:16, 17 декабря 2023Мир

Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена

Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии в США
СюжетПрезидентские выборы в США
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Flickr.com / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Соединенных Штатах находится в опасности. Свою позицию политик высказал на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, пишет РИА Новости.

Президент России в сентябре в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума прокомментировал судебное преследование Трампа в США.

«Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», — отметил Путин.

По его словам, все, что происходит с Дональдом Трампом, это «преследование по политическим мотивам».

«Он сказал, что Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы". Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу», — подчеркнул Трамп.

В конце ноября Дональд Трамп заявил, что США находятся в серьезной беде. По его мнению, к этому привела политика американского президента Джо Байдена. Кроме того, Трамп рассказал, что Байден не умнее шестилетнего ребенка. Политик уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

В свою очередь, Байден ранее заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. По его мнению, второй президентский срок Трампа может быть хуже первого.

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      Марина Совина
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